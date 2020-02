Sawicki wylicza: Prezydent Duda podpisał 65 ustaw sądowych

- Nie mamy krótszych i tańszych procesów, a mamy zachwianą pewność obrotu prawnego - ocenił Sawicki.

Poseł PSL przekonywał też, że ustawy reformujące sądy były oparte na "kłamstwie założycielskim". - Przygotowywane były przez ministerstwo Zbigniewa Ziobry, a następnie kierowane do Sejmu jako projekty poselskie - podkreślał (ustawy zgłaszane w takim trybie mogą być przyjmowane w szybszym tempie, nie wymagają m.in. przeprowadzania konsultacji).

W ocenie Sawickiego po wejściu w życie tzw. ustawy represyjnej w Polsce funkcjonują dziś "dwa porządki prawne".

Poseł PSL przekonywał też, że nie może być tak, iż według rządzących "autorytety sędziowskie wiedzą mniej niż magister prawa".

To nawiązanie do uchwały SN, która nakazała wstrzymanie się od orzekania sędziów wskazanych przez KRS wyłonioną przez Sejm poprzedniej kadencji. Przepisy pozwalające na wydanie tej uchwały trafiły do TK a Trybunał - do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego w tej sprawie między Sejmem a SN, nakazał zawieszenie ustawy. Jednak zdaniem I prezes SN w tej sprawie nie ma mowy o sporze kompetencyjnym.