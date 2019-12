Bodnar: Poproszę OBWE o opinię ws. ustawy o sędziach Adam Bodnar tv.rp.pl

Gdybyśmy przyjęli ustawę ws. dyscyplinowania sędziów, wówczas pozbawiamy nasze członkostwo w UE tych wartości, na których się to opiera. Długoterminowo powoduje to, że stajemy się coraz bardziej osamotnieni. Myślę, że do polexitu cały czas jest daleko, ale pytanie o to co to za członkostwo w UE, jeśli nie opiera się na lojalności i współpracy - mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar.