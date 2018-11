Prof. Zoll: Do zakwestionowania jest rozsądek ustawodawców Fotorzepa/ Piotr Guzik

Jako "pewien krok do przodu" określił środową nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były Rzecznik Praw Obywatelskich. - Można powiedzieć, że jest to jakiś częściowy powrót do zasad praworządności. Jednak do zakwestionowania jest rozsądek ustawodawców - stwierdził w rozmowie z Onetem. - Ustalanie granicy przechodzenia w stan spoczynku na wiek 65 lat jest kompletnie nieracjonalne. A to dlatego, że to jest po prostu marnowanie "materiału ludzkiego" - tłumaczył.