I zaczęliśmy robić najlepszą gazetę w Polsce

Odtwarzając losy „Rzeczpospolitej", można prześledzić, jak się ona zmienia wraz z Polską, z czytelnikami i dla czytelników. To pismo, które nadąża za swoimi czasami.

Mocni w trudnych chwilach 1990 rok – nowa „Rzeczpospolita" stanęła na skraju bankructwa. Hiperinflacja zżerała zyski z prenumeraty. Dariusz Fikus, redaktor naczelny, wezwał w telewizji czytelników do ratowania pisma. Dziennikarze rozwożą po mieście paczki ze specjalnymi poradnikami prawnymi. Sami sprzedają je na dworcach, w urzędach. I ratują gazetę. Mija prawie dekada. 11 września 2001 r. w sali na trzecim piętrze, ówczesnej siedziby przy placu Starynkiewicza w Warszawie, zespół ogląda relację z Nowego Jorku. Na gorąco zaczęła się rozmowa, zszokowani dziennikarze próbowali zrozumieć, co się stało. Zastanawiali się, jak o tym napisać, by oddać ogrom tragedii. Okładka numeru na następny dzień, z płonącymi wieżami, robiła wrażenie. Jest 10 kwietnia 2010 r. Choć to sobota, zaraz po godzinie 9 nowa siedziba redakcji przy ul. Prostej 51 w Warszawie zaczyna się szybko zapełniać. Katastrofa w Smoleńsku. Nikt do nikogo nie musi dzwonić. Każdy wie, że skoro dzieje się coś nadzwyczajnego, jego miejsce jest w redakcji. Jeszcze tego samego dnia, po południu, w Warszawie rozdawany jest numer specjalny. Po następnych dziesięciu latach w siedzibie „Rzeczpospolitej" dzień jak co dzień, lecz coś jest inaczej. Puste korytarze, puste biurka. Kolejne wydanie przygotowuje na miejscu tylko kilka osób. Redaktorzy strony internetowej rp.pl., prawie cały sekretariat, fotoedycja, korekta, wszyscy dziennikarze pracują zdalnie z powodu koronawirusa. Różne lata, przełomowe wydarzenia, inni redaktorzy naczelni, częściowo inni dziennikarze. Jedno jest wspólne – w nadzwyczajnych sytuacjach zespół zawsze pokazywał siłę.

Dawno temu w Warszawie Największa i najnowocześniejsza gazeta w Polsce, odpowiednik londyńskiego „The Times". 100 tysięcy egzemplarzy nakładu, korespondenci krajowi i zagraniczni, własna drukarnia. Tak miało być. Były premier Ignacy Paderewski (rocznik 1860) wniósł kontakty, nazwisko, pieniądze, żal do krajowej polityki za niedocenienie go, twórczą złość, pragnienie, by odwrócić kartę. Romanista z UJ Stanisław Stroński (ur. 1882) – talent redakcyjny, zacięcie publicystyczne, uporządkowany własny świat idei, pasję, by coś zmienić, poseł Narodowego Zjednoczenia Ludowego. Edward Dubanowicz (ur. 1881) – chrześcijańsko-demokratyczne wartości, marzenia i znajomych z pieniędzmi. Ambicje, interesy i możliwości finansowe tych trzech osób spotkały się w dobrym momencie. Paderewski pokrył 60 procent kosztów założenia pisma, Dubanowicz z przyjaciółmi dołożyli 40 procent, Stroński został redaktorem naczelnym. I tak się zaczęło. Na pierwszej stronie pierwszego numeru „Rzeczpospolitej" z 15 czerwca 1920 roku nie było tradycyjnej czołówki ani wstępniaka. Z lewej „Telegramy własne", czyli krótkie wiadomości ze świata, z prawej niewiele dłuższe teksty o wydarzeniach na Wschodzie oraz w Gdańsku. Zdawało się, że projekt ma duże szanse na sukces – spiętrzenie działań wojennych z bolszewikami zwiększało popyt na informacje i tworzyło korzystny klimat dla upowszechniania wartości patriotycznych i chrześcijańsko-narodowych. Ale rynek czytelniczy był nasycony przez konkurencyjne pisma narodowe, ceny papieru skoczyły, a inflacja zżerała zyski z prenumeraty. Po roku długi pisma wynosiły 13 tys. dolarów. Po dwóch latach za gazetę, która na starcie kosztowała 1 markę, trzeba było zapłacić 100 marek. W dodatku okazało się, że władza nie będzie tolerowała powtarzających się ataków na naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Pojawiły się nakazy zamknięcia pisma. Był też inny problem: nawet tak znani autorzy jak Kornel Makuszyński, Adolf Nowaczyński, gen. Józef Dowbor-Muśnicki, Ignacy Chrzanowski, Jan Kasprowicz, Władysław Reymont, Stefan Żeromski nie równoważyli nadmiernego zaangażowania politycznego gazety. Najgłośniejsza publicystyczna wojna Stanisława Strońskiego dotyczyła wyboru Gabriela Narutowicza na prezydenta. Redaktor naczelny „Rzeczpospolitej" nie pogodził się z tym i napastliwie zaatakował prezydenta i jego wyborców we wstępniakach („Ich prezydent", „Zawada"). Gdy tuż po tych publikacjach Narutowicz zginął w zamachu, Stroński zareagował felietonem, w którym wzywał: „Ciszej nad tą trumną!". W wywiadzie przed śmiercią uznał te felietony za swój największy błąd w życiu. Po zabójstwie Narutowicza polska polityka ostatecznie zniechęciła Paderewskiego. Gazecie wiodło się coraz gorzej. Nakład spadł do 20 tys. egzemplarzy. Wprowadzono oszczędności, ale to było za mało. Było wielu chętnych na kupno „Rzeczpospolitej", ale Paderewski wybrał ofertę Wojciecha Korfantego (ur. 1873 r.). Po nieudanej – z powodu sprzeciwu Piłsudskiego – próbie zostania premierem i krótkim wicepremierowaniu w rządzie Wincentego Witosa śląski polityk potrzebował trybuny, dzięki której będzie mógł wpływać na polską politykę. Transakcja, zdaniem Andrzeja Paczkowskiego, który w latach 70. badał dzieje przedwojennej „Rzeczpospolitej", opiewała na ponad 100 tys. dolarów. 23 października 1924 roku gazeta ukazała się pierwszy raz jako pismo Korfantego. Jednak chadek ze Śląska nie spodobał się zespołowi. Doszło do buntu dziennikarzy, ponad 20 porzuciło pracę. Po sporze, którym karmiła się konkurencja, Korfanty poszedł w końcu na ugodę. Ale ta sytuacja zaszkodziła pismu. Zmasowana kampania przeciw temu politykowi po zamachu majowym uderzyła też w gazetę. Po kryzysie gospodarczym w 1929 roku pismo już się nie podniosło. W końcu trafiło do kurii jako własność Domu Prasy Katolickiej, a w 1931 roku padło.

Kancelaria Rzeszy zdobyta Jeszcze w trakcie wojny na krótko „Rzeczpospolitą", jako organ PKWN, reaktywował w Lublinie w sierpniu 1944 r. Jerzy Borejsza. Choć ideowo gazeta była daleka od tej przedwojennej, to wyglądem do niej nawiązywała. Do historii przeszła korespondencja napisana na papierze listowym wyciągniętym – według zapewnień przyjaciela autora – z biurka Hitlera: „Korespondent wojenny »Rzeczpospolitej«: Zdobycie Kancelarii Rzeszy. Berlin, 2 maja 1945. Kancelaria Rzeszy. Biurko Hitlera". Jej autorem był Edmund Jan Osmańczyk, żołnierz 1. Armii Wojska Polskiego. 36 lat później poseł ziemi opolskiej Edmund Jan Osmańczyk zgłosił z trybuny sejmowej pomysł wznowienia „Rzeczpospolitej" jako gazety rządowej. Decyzję podjął Wojciech Jaruzelski, wówczas premier. Pierwszy numer kierowanej przez Józefa Bareckiego „Rzeczpospolitej" ukazał się 14 stycznia 1982 r. Gazeta drukowała dekrety Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, a jej wizytówką były stenogramy z konferencji prasowych rzecznika Jerzego Urbana i jego felietony, podpisywane Jan Rem. Rozporządzenia publikowały tu rządy Zbigniewa Messnera i Mieczysława F. Rakowskiego, pismo prenumerowała więc administracja i przedsiębiorstwa państwowe. Winietę podkreślała czerwona linia.

Na zesłaniu w „Rzeczpospolitej" Dariusz Fikus nieraz mawiał żartem: „Pan Mazowiecki zesłał mnie na szefa organu rządowego »Rzeczpospolita«". Miał wtedy 57 lat. Ten człowiek drugiego planu, cień Mieczysława F. Rakowskiego w „Polityce", potem Stefana Bratkowskiego w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, był wreszcie na swoim. W numerze z 16 października Fikus figuruje po raz pierwszy w stopce jako redaktor naczelny. W tym samym dniu na spotkaniu z zespołem zapowiedział, że odejdą tylko ci, którzy nadgorliwie wysługiwali się władzy. Gazeta przestanie być rządowa i dodał, że bez samodzielności finansowej nie będzie niezależnego dziennikarstwa. – Uwierzyliśmy Fikusowi, że możemy zrobić najlepszą gazetę w Polsce. I zaczęliśmy ją robić – wspomina Jerzy Paciorkowski, ówczesny i późniejszy sekretarz redakcji. Fikus wprowadził swoich ludzi, zastępcami zostali Jacek Moskwa, z którym był zaprzyjaźniony z czasów SDP, i Maciej Łukasiewicz, przyjaciel z podziemia, były dziennikarz „Kuriera Polskiego". Wkrótce dołączy do nich Piotr Aleksandrowicz („Itd", „Gazeta Bankowa"), a Bożena Wawrzewska zajmie miejsce Moskwy. Fikus wymienił większość kierowników działów. Przyszedł m.in. Krzysztof Gottesman (kraj) i Katarzyna Kołodziejczyk (świat). Szefową działu prawa pozostała, słynąca z fenomenalnej pamięci, Krystyna Chrupkowa, a Elżbieta Sawicka pokierowała kulturą. W miejsce zwalnianych przychodzą wkrótce dziennikarze z prasy podziemnej i osoby zaraz po studiach. Powoli, ze „starych" i „nowych", z doświadczenia i młodości, skrajnie różnych życiorysów, tworzył się zespół, który odniesie jeden z największych sukcesów w polskiej prasie. Ale na starcie pismo czekało trudne zadanie: zdobyć zaufanie czytelników utracone w okresie bycia gazetą ostatnich rządów PRL. Gazeta wchodzi w starcia z „Trybuną Ludu", w kontrze do niej buduje swoją nową tożsamość. Dowodem zmian jest po dwóch tygodniach tekst na czołówce: „Obradowała Rada Ministrów. Monopolom – wojna!". To jednoznaczny sygnał – gazeta opowiada się po stronie wolnego rynku, nawet wbrew interesom własnych prenumeratorów.

Orzeł przed odlotem Prenumeratę na pierwszy kwartał 1990 roku odnowiło 200 tys. osób. Przyszła ulga, bo oznaczało to, że po zmianie kierownictwa czytelnicy zostali przy gazecie. Numer z 15 stycznia 1990 roku wyglądał tak, jak jeszcze nigdy nie wyglądała „Rzeczpospolita". Na czołówce pojawiło się zdjęcie o niebywałych dotąd rozmiarach. Graficy Tomasz Kuczborski i Marek Zalejski ze Studia Q podzielili stronę na siedem szpalt. Na rozciągniętym na całą szerokość strony logo, już bez czerwonego koloru, posadzili orła, którego wizerunek przyniósł do redakcji senator Zbigniew Romaszewski. Ptak sprawia wrażenie, jakby za chwilę miał odlecieć. Zmiana ustrojowa oznaczała masową produkcję przez Sejm i rząd aktów prawnych i nowelizacje dotychczasowych. Tu właśnie zobaczyła szansę Krystyna Chrupkowa – gdy w 1990 r. gazecie zagroziło bankructwo z powodu hiperinflacji. Zaczęła drukować ujednolicone teksty ustaw i opracowywać poradniki. Okazało się to wielkim sukcesem, do firmy zaczęły wpływać dodatkowe pieniądze. Aby usprawnić niemrawy kolportaż Ruchu, 20 redakcyjnych samochodów każdej nocy rozwoziło gazetę po Polsce i Warszawie. Transport rozkręcił kierowca Roman Makowski. Na kiepskich ówczesnych drogach kierowcy, m.in. Andrzej Skandaj „Cygan" i Wiesław Władek „Wrona", narażali zdrowie, by zdążyć z gazetą na czas. Ich koledzy, m.in. Jarek Mika „Mały", Jarek Jachowicz „Śpiochu", wozili folie do drukarni, gazety po Warszawie, a w nocy odstawiali dziennikarzy do domu.

Cześć, Darek jestem Fikus był typem człowieka: serce na dłoni. Pewnego razu Jacek Maziarski, polityk Porozumienia Centrum, bombardował redakcję pretensjami – nieuzasadnionymi – o jeden z tekstów Pawła Reszki. Młody dziennikarz zauważył na korytarzu, że naprzeciwko niego idą Bożena Wawrzewska i redaktor naczelny. Było za późno, by gdzieś odbić w bok. Wyrok był przesądzony. Ale Fikus się roześmiał i wyciągnął dłoń: „Cześć, Darek jestem. Niezłe jaja z tym Maziarskim, co?". – Zawsze miałem przeczucie, że tu ktoś za mną stoi i w razie czego mnie wybroni. I to się wtedy potwierdziło – wspomina Paweł Reszka (w „Rzeczpospolitej" 17 lat), dziś szef działu krajowego „Polityki". – Fikus był jedynym z moich przełożonych, o których mówię: Szef – wspomina Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk, była dziennikarka działu krajowego.

Żegnaj czerwona linio, witaj inwestorze Gazeta ostatecznie oderwała się od rządu za czasów premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego. Do tego okresu Fikus formalnie miał rangę podsekretarza stanu, a na jego biurku stały dwa telefony: czarny i czerwony – rządowy. Choć Mazowiecki nieraz miał pretensje do gazety, że za mało go wspiera, to jednak dał się przekonać, że bez inwestora „Rzeczpospolita" nie będzie konkurencyjna w kioskach. W utworzonej w lutym 1991 r. spółce Presspublica PPW Rzeczpospolita objęło 51 procent udziałów a Socpresse, francuska grupa Roberta Hersanta, właściciela „Le Figaro", 49 procent. Aby ostatecznie przeciąć próby wpływania na „Rzeczpospolitą" przez kolejne rządy, Fikus w połowie lat 90. odsprzedał Francuzom kluczowe 2 procent.

Zielone strony na zawsze W planach redaktora naczelnego „Rzeczpospolita" miała być gazetą dla przedsiębiorców. Dział ekonomiczny postawił na nogi wicenaczelny Piotr Aleksandrowicz. Doprowadził do wydzielenia ekonomii i prawa w osobne sekcje. Podpatrzył w jakiejś zachodniej gazecie pomysł na wyodrębnienie kolorystyczne działów – ekonomia została „zielonymi stronami", a prawo „żółtymi". Z kolei zasługą Krzysztofa Bienia jako szefa działu (do 2006 r. był zastępcą naczelnego) jest stworzenie wielkich cyklicznych dodatków do gazety: „Listy 500 największych firm" oraz branżowych rankingów. Głośny tekst z tamtego czasu to „Trójkąt Buchacza" Aleksandry Biały, opisujący jak Skarb Państwa stracił w połowie lat 90. kontrolę nad majątkiem wartym kilkaset milionów złotych. Dziennikarze zielonych stron opisywali też m.in. mechanizmy upadku Agrobanku (1995), nieudaną fuzję BRE Banku z Bankiem Handlowym (1999) czy problemy związane z prywatyzacją PZU i udziałem w niej BIG Banku Gdańskiego (1999). 27 lat pracował w dziale ekonomicznym Paweł Jabłoński. Odchodził w 2018 r. ze stanowiska zastępcy redaktora naczelnego. – Praca w tej gazecie była dla mnie wszystkim. To było coś nieprawdopodobnego. Zwłaszcza że miałem przyjemność pracować w latach największej chwały tego dziennika – mówi Jabłoński, dziś w „Forbesie".

ZSRR, genom i trotyl Fikus nie był szefem, który zmieniał wydanie tuż przed wysłaniem do drukarni. Stawiał na „miękkie" zarządzanie – dawał współpracownikom samodzielność, a rozliczanie następowało na porannym planowaniu. Nieraz padały grube słowa. Ale potem wszystko się rozchodziło. Tak jak pod koniec 1991 roku, gdy w numerze poświątecznym gazeta nie zauważyła upadku Związku Radzieckiego. Później była też inna duża wpadka: w numerze z początku kwietnia 2000 roku przegapiono odkrycie pełnego genomu człowieka. Choć i tak największe zamieszanie w dziejach gazety było po tekście „Trotyl na wraku Tupolewa" Cezarego Gmyza z 30 października 2012 roku. W latach 90. gazecie wiodło się coraz lepiej, nakład przekroczył 300 tys. egzemplarzy, pracownicy dobrze zarabiali, dostawali niskooprocentowane kredyty. Politykę relacjonowała m.in. Małgorzata Subotić, zagraniczne reportaże pisał Jerzy Haszczyński i Maja Narbutt, teksty śledcze Anna Marszałek i Michał Majewski. Jacek Lutomski rozwinął „TeleRzeczpospolitą" z lubianym cyklem Zbliżeń. Nagła śmierć Dariusza Fikusa 2 marca 1996 r. przyszła za wcześnie. Jego następcą został Piotr Aleksandrowicz (1996–2000), a po nim Maciej Łukasiewicz (do 2004 r.). 5 maja 2000 r. Andrzej Kaczyński opublikował tekst „Całopalenie" – jeden z najgłośniejszych w historii „Rzeczpospolitej". Jako pierwszy opisał zbrodnię w Jedwabnem 10 lica 1941 r.

Aż tu nagle list od Herlinga „Plus" odziedziczony jeszcze po rządowej „Rzeczpospolitej" z czasem się zmienił w „Plusa Minusa" i był oczkiem w głowie Macieja Łukasiewicza. Ale nie byłoby wielkich nazwisk na łamach, autorów, którymi szczycimy się do dziś, gdyby nie Elżbieta Sawicka. – To był chyba 1996 rok, pan Gustaw napisał do mnie list – opowiada Sawicka, „dobry łowca głów", jak nazwał ją kiedyś Czesław Miłosz. Wcześniej wielokrotnie namawiała Herlinga do publikacji w „Plusie Minusie" – bezskutecznie, chciał być wierny „Kulturze". Aż tu nagle przychodzi list. „Jeśli była Pani w Maisons-Laffitte, to wie Pani zapewne o moim rozstaniu z Giedroyciem. Muszę mieć łamy w Polsce dla mojej twórczości. Wybieram »Plus Minus«" – zawiadomił Herling-Grudziński. Namówiła także wspomnianego wcześniej Miłosza, Stanisława Mrożka i Jana Lebensteina, by ilustrował opowiadania Herlinga. W redakcji przesiadywał, wzbogacając zespół anegdotami, Marek Nowakowski.

Pierwsi w sieci Dopracowana wersja serwisu rp.pl. zadebiutowała w maju 1999 r. jako jedna z pierwszych stron w Polsce. Zrobiła na rynku na tyle duże wrażenie, że w 2000 roku zespół dziennikarski „Rzeczpospolitej OnLine" dostał od Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Nagrodę im. Marka Cara „za profesjonalny serwis informacyjny złożony z materiałów gazety i tekstów pisanych specjalnie dla wydania internetowego". Szefem online był wtedy Marek Kopyt. – To jest redakcja mojego życia, poza krótkim okresem, gdy byliśmy biuletynem PiS – mówi Stefan Szczepłek, w „Rzeczpospolitej" od 1999 r. - Pod każdym względem. Szczycę się, że tu pracuję. Długo mnie Mirek Żukowski z Andrzejem Łozowskim przekonywali, żebym w felietonach nie pisał o przebiegu meczu, tylko pokazał moje spojrzenie na ten mecz. Tu się człowiek uczy cały czas. Piotr Kościelniak i Krzysztof Kowalski, dziennikarze działu nauki, zostali wysłani do laboratorium wojskowego do Puław. Od głównego wojskowego szefa laboratorium mieli się dowiedzieć, jak polskie wojsko przygotowuje się do rozpracowania wąglika. – Przez trzy godziny byliśmy przebierani w specjalne kombinezony. Tak przygotowani i zabezpieczeni w końcu stanęliśmy przed dowódcą. Spojrzał na nas i powiedział: „Towarzysze redaktorzy, będzie dobrze". Po czym się pożegnał – opowiada Krzysztof Kowalski. Wizyta dziennikarzy w wojskowym laboratorium dobiegła końca. Ale trzeba było coś napisać. – Krzysiek, i co my teraz zrobimy? – zapytał starszego kolegę Piotr Kościelniak. – Towarzyszu redaktorze, będzie dobrze – usłyszał od niego. Tekst powstał i nikt nie miał uwag.

Dla tej pani pstrąg gratis Częścią społeczności „Rzeczpospolitej" był barek prowadzony przez pana Jarka, zwłaszcza z czasów, gdy rządziła w nim niepodzielnie pani Henia. – Klientów za długo przesiadujących w barku pani Henia określała mianem Carringtonów – wspomina Michał Kosiarski, piszący o resorcie sprawiedliwości za czasów ministra Zbigniewa Ćwiąkalskiego. – Nie zapomnę, jak pan Jarek, w czasie którejś z papieskich pielgrzymek, gdy wpadłam do barku coś szybko zjeść, postawił mi, tak od siebie, wspaniałego pstrąga – wspomina Ewa Czaczkowska, wtedy dziennikarka pisząca o Kościele i ludowcach, dzisiaj wykładowca na ATK, autorka wielu książek.

I nie ma lepszych Początek lat 2000 to fantastyczna passa dziennikarzy „Rzeczpospolitej". W 2000 roku Jacek Lutomski, Krzysztof Gottesman i Luiza Zalewska dostali Nagrodę Główną Wolności Słowa SDP za „Raport o telewizji. Tydzień z pilotem". Nagrodę Watergate w tym samym roku otrzymała Anna Marszałek i Leszek Kraskowski za tekst „Tajemniczy lobbysta" o głośnych kontaktach ZUS –Prokom. W 2001 roku Nagrodę Wolności Słowa otrzymali Michał Majewski i Paweł Reszka za cykl 11 artykułów o problemie dostaw gazu do Polski „Skandal gazowy", a wyróżnienie podpisany wyżej za tekst o lobbingu w Sejmie wokół ustawy antyalkoholowej: „Piwo to sport, a sport to zdrowie". Po dwóch latach, w roku 2003, znowu główna nagroda SDP powędrowała do redakcji, tym razem dostali ją Małgorzata Solecka i Andrzej Stankiewicz za cykl publikacji rozpoczętej artykułem „Leki za miliony dolarów", opisujących korupcyjne powiązania współpracowników Ministerstwa Zdrowia. Rok później laureatem Nagrody Wolności Słowa został Bertold Kittel za tekst „Towarzystwo wzajemnych inwestycji", w którym ujawnił podejrzane związki biznesowo-towarzyskie w tzw. układzie warszawskim. W 2005 roku laur SDP zdobył dział zagraniczny „Rzeczpospolitej" „za rozpoczęcie i konsekwentne kontynuowanie na forum krajowym i międzynarodowym walki z kłamstwami o »polskich obozach śmierci«". A w następnym roku Maciej Duda, Bertold Kittel i Barbara Sierszuła za cykl artykułów „Czeski układ Orlenu" za ujawnienie międzynarodowego skandalu, który spowodował rządowe dymisje i dyplomatyczne interwencje.

To była magia – Kolegia przy tym okrągłym pięknym stole w narożnym pokoju, starszyzna planuje gazetę... Te sceny zostały we mnie na zawsze, były magiczne, jak z filmu – wspomina grafik Marek Knap, dziś wykładowca na ASP. Jako dyrektor artystyczny dostał wolną rękę i miał odmienić wygląd „Rzeczpospolitej. W wydzielonym, świeżo wyremontowanym pomieszczeniu, dysponując dużym budżetem, ogromnym stołem i zaufaniem redaktora naczelnego Grzegorza Gaudena, Knap z Markiem Trojanowskim i zespołem dokonali w „Rzeczpospolitej" zmian na taką skalę, która poruszyła specjalistów od projektowania. Nowa wizja graficzna, która zadebiutowała 18 kwietnia 2005 roku, okazała się na wskroś nowoczesna, ale jednak zakorzeniona w tradycji. Graficy zdecydowali się zachować orła w winiecie gazety, ale zdjęli go z literki „O" i po retuszu umieścili z lewej strony przed logo. Ten ruch był kluczową zmianą. – Chodziło o podniesienie głównego artykułu na pierwszej stronie. Dzięki temu tytuł zaczął być widoczny w kioskach – mówi Knap. Uderzeniowe wrażenie robiła przeprojektowana druga strona – z komentarzem „Rzeczpospolitej", felietonem „Jestem, więc piszę" Macieja Rybińskiego, rysunkiem Andrzeja Krauzego. Society for News Design przyznał „Rzeczpospolitej" za 2005 r., razem z brytyjskim „Guardianem", tytuł najlepiej zaprojektowanej gazety świata.

Teraz będzie inaczej Gdy Orkla Press Polska sprzedała swoich 51 procent udziałów Brytyjczykom z Mecom Group. (Orkla nabyła je od francuskiego Socpresse już w 1996 r.), redaktorem naczelnym został 13 września 2006 Paweł Lisicki, w przeszłości wicenaczelny. Lisicki wprowadził do „Rzeczpospolitej" publicystów i dziennikarzy, do których miał zaufanie, m.in. Piotra Semkę, Piotra Gabryela, Marka Magierowskiego. Wrócili po przerwie Dominik Zdort i Bronisław Wildstein – zwolniony na początku 2005 r. przy proteście zespołu, gdy skopiował z komputera IPN i upowszechnił listę około 240 tys. nazwisk tajnych współpracowników SB i osób pokrzywdzonych. – Generalnie uroczo wspominam lata w „Rzeczpospolitej", mam tylko jedno gorzkie doświadczenie – czystkę z lat 2006–2007 – mówi bez ogródek Jan Ordyński, dziennikarz stron prawnych i politycznych, obecnie wiceprezes Towarzystwa Dziennikarskiego.

Sentymentalne pożegnanie dużego formatu Zgodnie z oczekiwaniami nowego naczelnego powiększona została sekcja opiniowa i komentatorska, powstała strona „Stylu Życia", więcej miejsca dostał na poniedziałek sport. Gazeta miała teraz z jednej strony dostarczać dużo komentarzy i opinii, z drugiej – rozrywki. Redakcja wyprowadziła się z siedziby przy placu Starynkiewicza do biurowca przy ul. Prostej 51, a 15 października 2007 roku ukazała się pierwszy raz w nowym, tabloidowym formacie. Tym samym gazeta opuszczała wygodne miejsce, w którym poprzez większy format była „ponad" konkurencją na rynku. Domy mediowe chwaliły, ale dziennikarze gazety i wielu czytelników, rozumiejąc nieuchronność zmian, łykało łezkę.

Jeden właściciel W październiku 2011 roku, po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, spółka Gremi Media sfinalizowała zakup udziałów zarówno od Brytyjczyków, jak i tych należących do Skarbu Państwa. Tym samym zmiany własnościowe zatoczyły koło i „Rzeczpospolita" ponownie, podobnie jak w 1920 roku, znalazła się w rękach prywatnych. Transakcja obejmowała też kupno dziennika „Parkiet" i tygodnika „Uważam Rze". „Stworzymy najnowocześniejszy w tej części Europy koncern medialny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych" – zapowiedział Grzegorz Hajdarowicz, nowy właściciel. To przedsiębiorca z Krakowa, wydawca, politolog, w przeszłości działacz Konfederacji Polski Niepodległej. Po transakcji w fotelu naczelnego Pawła Lisickiego zastąpił Tomasz Wróblewski. Wraz z Lisickim pracę stracili ludzie, którzy przyszli z nim do „Rzeczpospolitej". Od stycznia 2013 r. naczelnym jest Bogusław Chrabota, przez lata dyrektor programowy Polsatu.

To jest czas zmian Na całym świecie firmy wydawnicze szukały nowego modelu prowadzenia biznesu. Rozwój internetu zmieniał przyzwyczajenia czytelników i oczekiwania wobec dostawców informacji. Stawało się jasne, że trzeba inaczej sprzedawać treści. Nie było do końca jasne, jak. Były momenty, kiedy duża część członków redakcji straciła pracę. Pożegnania z wieloletnimi przyjaciółmi, którzy przez lata dawali z siebie wszystko dla gazety, były bolesne. Redakcja musiała się szybko przeorganizowywać, by ci, którzy zostali, zdołali utrzymać proces produkcji gazety i jej wysoki poziom. Zamknięcie własnych drukarń w Raszynie i Koninku pod Poznaniem oraz zmiana drukarni na Agorę w 2012 r. oznaczała, że gazetę trzeba wysyłać do drukarni wcześniej. Pod koniec września 2012 r. zniknęło krajowe wydanie, 2 maja 2013 r. ukazał się ostatni regularny numer wydania warszawskiego. Oznaczało to też koniec papierowej historii „Życia Warszawy". Presspublica kupiła tę gazetę w sierpniu 2007 r., wydawała ją do 11 grudnia 2011 r. Od listopada 2012 r. wydania na tablet i smartfon jest dostępne już o godzinie 21 poprzedniego dnia. Aplikację przygotował Sebastian Krauze z zespołem. Tym samym „Rzeczpospolita" stała się jedną z pierwszych gazet, która sprzedaje wydanie cyfrowe. Rozwija się też strona rp.pl. Od 2016 r. działa Telewizja „Rzeczpospolitej" ze stałą ramówką. Dziennikarze prowadzą programy: „RZECZoPOLITYCE", „RZECZoBIZNESIE" i „RZECZoPRAWIE". W 2018 r. redakcja wprowadza system pracy zwany potocznie digital first. – Dziennikarz pisze dla „Rzeczpospolitej", a jest rzeczą wtórną, w jakim kanale ten tekst zostanie opublikowany – mówi Cezary Szymanek, szef rp.pl.

Grand Front za Benedykta XVI – Dla mnie najważniejsze w „Rzeczpospolitej" było zetknięcie się z grupą bardzo profesjonalnych dziennikarzy o różnym sposobie patrzenia na świat – wspomina Bartosz Węglarczyk, były wicenaczelny „Rzeczpospolitej", obecnie redaktor naczelny Onetu. Okładka „Rzeczpospolitej" z 12 lutego 2013 r., przedstawiająca przez całą szerokość ostatniej i pierwszej strony gazety Benedykta XVI na czarnym tle, rezygnującego z funkcji papieża, z nietypowo postawioną winietą w pionie autorstwa Bartosza Krzyżaniaka-Gumowskiego, dostała nagrodę Grand Front Izby Wydawców Prasy dla najlepiej zaprojektowanej polskiej okładki roku. – Pamiętam ten dzień, w którym do dymisji się podał Benedykt XVI – kontynuuje Węglarczyk. – Zrobiliśmy wtedy tę niesamowitą okładkę. Dyskutowaliśmy, jak to wydarzenie pokazać, jak je opowiedzieć. Tamten dzień w „Rzeczpospolitej" to było jedno z moich najważniejszych przeżyć dziennikarskich w życiu – mówi Węglarczyk.

Najdłuższy stażem redaktor naczelny Historyczną gazetę na piątek, 12 czerwca, ostatni codzienny numer „Rzeczpospolitej" przed stuleciem, prowadzi Zuzanna Dąbrowska. W gabinecie redaktora naczelnego właśnie relacjonuje, jakie materiały zaplanowała do rp.pl. Bogusław Chrabota jest w historii dziennika najdłużej sprawującym swoją funkcję redaktorem naczelnym – siedem i pół roku. – „Rzeczpospolita" w tym czasie przeżyła metamorfozę i znów jest medium mocnym i wpływowym. Niemniej najważniejsze dopiero przed nami, przetrwać w otoczeniu cyfrowym. Przejść konwersję w coś zupełnie nowego. Nie stracić odbiorcy i zyskać nowego – mówi naczelny. – Mam plan, jak to zrobić.