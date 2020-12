Łukasz Wroński, Weronika Herbet: Ostrożnie z mapą klauzul

Wskazówki dla konsumentów mają być zwięzłe, ale nie mogą wprowadzać w błąd.

Na stronie internetowej rzecznika finansowego ukazała się mapa klauzul w umowach kredytów walutowych. Ma dostarczać wskazówek kredytobiorcom, którzy do tej pory nie podjęli działań prawnych zmierzających do zakwestionowania zawartych z bankami umów. Skłania do pytania, czy przedstawione tam informacje rzeczywiście są rzetelnym sposobem pomocy konsumentom.

Czytaj także:

Rzecznik Finansowy: niedozwolone klauzule w umowach kredytów walutowych

Nie każdy może

Wydaje się, że mapa może stanowić nie tyle pomocne narzędzie, ile źródło ryzyka i dezinformacji, czy skuteczne są określone działania i pewne rozstrzygnięcia sądowe. Dokument kierowany jest do klientów banków, którzy do tej pory nie byli zaangażowani w problematykę tzw. kredytów frankowych. Sugeruje osobom, które odnajdą klauzulę w umowie kredytowej, że istnieje prosty sposób zakwestionowania zawartej z bankiem umowy, w tym możliwość jej unieważnienia w całości. Nie jest to jednak takie oczywiste, a każda sprawa wyma...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ