Anna Nowacka-Isaksson: Symbol nie do podważenia

Czy jest naruszaniem praw autorskich używanie wizerunku tygrysa?

Muzeum w Helsingborgu poświęcone drugiej wojnie światowej posiada prawa autorskie do wizerunku szwedzkiego tygrysa autorstwa Bertila Almqvista. Almqvist stworzył tygrysa w niebiesko-żółte pasy na potrzeby państwowej kampanii propagandowej w 1941 r., apelującej do Szwedów, by milczeli o wojskowych tajemnicach i w ten sposób uniemożliwiali działalność szpiegów. Ilustracja drapieżnika stanowi aluzję do gry słów, gdzie szwedzki tygrys (en svensk tiger) oznacza jednocześnie przesłanie „Szwed milczy". Podobne kampanie nakłaniające do milczenia przeprowadzali podczas wojny Amerykanie ze sloganem „Loos lips sink ships" i Brytyjczycy z ostrzeżeniem „Careless Talk Costs Lives".

Po śmierci Bertila Almqvista w 1972 r. prawa autorskie do dzieła „szwedzki tygrys" odziedziczyły córki ilustratora, które z kolei przekazały je prywatnemu muzeum historii w Helsingborgu. Od momentu powstania muzeum walczyło jak lew o prawo używania klasycznego symbolu szwedzkiego tygrysa. ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Wyjątkowa okazja: Półroczna e-prenumerata Rzeczpospolitej 50% taniej E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ