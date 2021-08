Piotr Kardas, Maciej Gutowski o projekcie ustawy Stop LGBT: Czy takiego świata chcemy?

Nie mamy wątpliwości, że jakiekolwiek akty agresji wobec jednostek muszą spotykać się z jednoznaczną i stanowczą reakcją potępienia. Przykładem takiej reakcji z ostatnich dni jest komunikat Komisji Europejskiej, w którym wskazano, że „Równość i poszanowanie godności i praw człowieka są podstawowymi wartościami UE zapisanymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Komisja wykorzysta wszelkie dostępne jej instrumenty, aby bronić tych wartości". Szkoda, że komunikat ten zatytułowano „Podstawowe wartości UE: Komisja wszczyna kroki prawne przeciwko Węgrom i Polsce w związku z naruszeniem praw podstawowych osób LGBTIQ", zaś w uzasadnieniu wyartykułowano, że KE nie pozwoli na piętnowanie części swoich obywateli: czy to ze względu na to, kogo kochają, czy ze względu na wiek, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne czy przekonania religijne. Przykro też, że nie wszystkich słusznie krytykujących atak na posła Sośnierza posłów partii rządzącej stać na odrzucenie i potępienie procedowanego w Sejmie fundamentalistycznego i dyskryminacyjnego projektu ustawy Stop-LGBT, czyli obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zabrania również posługiwania się w toku zgromadzenia materiałami nawiązującymi do zakazanych celów zgromadzenia, a także zaskakująco wskazuje, że „Przez propagowanie rozumie się wszelkie formy upowszechniania, rozpowszechniania, agitowania, lobbowania, twierdzenia, oczekiwania, żądania, zalecania, rekomendowania bądź promowania". Oznacza to, że w ostatecznym rozrachunku zakazane ma być nawet twierdzenie, że dopuszczalne są inne związki niż heteroseksualne lub że biologia nie jest jedynym wyznacznikiem płci. Szczególnie interesujący zakaz „propagowania w formie oczekiwania" zbliża nas niebezpiecznie do wyłączenia dopuszczalności swobodnego myślenia, co – być może nie większość – lecz przynajmniej niektórych z nas musi nieco niepokoić.