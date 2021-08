Robert Gwiazdowski: Zezwoleń jak na lekarstwo - o sposobie traktowania posiadaczy koncesji

Właściciel apteki jest przedsiębiorcą.

Głośna – bo polityczna – sprawa poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk sejmowy 1389) pozwala wrócić do sposobu traktowania właścicieli innych koncesji – np. przez zezwolenia na prowadzenie aptek. Bo obecny spór o TVN jest prostą kontynuacją traktowania i przez nich, i przez ich poprzedników prawa własności jako takiego. Różnica jest taka, że w przypadku TVN powstał plan wprowadzenia do ustawy o radiofonii i telewizji sprzecznych z Konstytucją RP przepisów zmuszających de facto właścicieli tej stacji telewizyjnej do sprzedaży akcji spółki, która ją prowadzi, przy ograniczeniu grona potencjalnych nabywców pod groźbą utraty koncesji. Do prawa farmaceutycznego ustawodawca nie wprowadził aż tak daleko idących przepisów, za to urzędnicy inspektoratu farmaceutycznego przy wsparciu niektórych aptekarzy tak te przepisy chcą interpretować. Zdarzają się nawet w sądach administracyjnych sędziowie, którzy swoimi kontrowersyjnymi wyrokami im na to pozwalają....

