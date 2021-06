Kopalnia Turów: Jak poprowadzić ten spór

Udział społeczności lokalnej i Czech pozwoliłby skoncentrować sprawę w Polsce.

Analiza prawna sporu o kopalnię Turów ze skargi Czech przeciwko Polsce w sprawie C-121/21 zawisłej przed TSUE prowadzi do następujących wniosków.

1 Spór między Czechami a Polską należy do kategorii sporów międzynarodowych. Jego źródłem są zarzuty Republiki Czeskiej oparte na naruszeniach prawa europejskiego i ogólnych zasad prawa międzynarodowego – dobrej wiary i nienadużywania prawa (zasada nr 21 deklaracji sztokholmskiej oraz zasada nr 2 deklaracji z Rio de Janeiro) oraz dobrego sąsiedztwa (sprawa Trail Smelter dotycząca sporu między Kanadą a USA o zanieczyszczanie terytorium USA dwutlenkiem siarki pochodzącym z kanadyjskiej huty). Gdyby strony sporu nie były państwami członkowskimi UE, to rozstrzygałby go Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) w Hadze – główny organ sądowy ONZ. Tymczasem art. 344 traktatu o funkcjonowaniu UE („traktat") wymusza wyłączną jurysdykcję TSUE.

