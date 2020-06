Anna Nowacka-Isaksson: Celebryta u prostytutek

„To najohydniejsze, co można zrobić innemu człowiekowi".

Eksbokser i celebryta został zatrzymany przez policję z podejrzeniem o kupno seksu w mieszkaniu służącym za burdel w centrum Sztokholmu.

Wraz z Paolo Roberto, bo o nim mowa, wpadło dziesięciu innych mężczyzn. W telewizyjnym wywiadzie Roberto, który brał udział w wielu produkcjach telewizyjnych, przyznał, że kupił seks i że rozumie ogromne zbulwersowanie wielu ludzi. Kupowanie ciała innej kobiety „to coś najbardziej brudnego, co można zrobić innemu człowiekowi" – stwierdził. Podkreślił też, że kobieta zajmuje się prostytucją, bo jest do tego na pewno zmuszana, a nie „dlatego że to jest bardzo miłe". O zorganizowanej przestępczości i handlu ludźmi powiedział, że „to jest najbrudniejsze i najohydniejsze, co można zrobić innemu człowiekowi".

Czytaj także: Nowacka-Isaksson: Ministra męczy choroba wikinga

Roberto kajał się również w mediach społecznościowych. „Podjąłem bardzo głupią decyzję, która pozbawi mnie miłości, szacunku moich dzieci, pr...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: 50% rabatu na dostęp do treści rp.pl E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów dostęp do treści rp.pl nie zawiera: KUP TERAZ