Marek Domagalski: Zacznijmy rozmawiać

Nie raz i nie dwa byłem świadkiem, jak bardzo upolityczniony, ale też dobry prawnik znajdował wiele wspólnego z innym dobrym prawnikiem z odległej mu opcji. Dobrego prawnika nie trzeba pytać o poglądy ani z jakim obozem sympatyzuje. Nie ma to większego znaczenia dla jego rozumienia prawa. Z marnego prawnika jego poglądy, a czasem polityka od razu wychodzą. Nawet gdy mówi o zwyczajnej kwestii.

Mając za sobą 25-letni staż w sądach, poczynając od rejonowego, a na SN kończąc, prezes Manowska zapewne pamięta setki rozpraw, a więc swego rodzaju rozmów, gdy wyrabiała sobie pogląd na dany spór. Nieraz pewnie zmieniała zdanie, wiele razy uczyła się od adwokata czy innego sędziego, a oni uczyli się od niej. To dobrze, że sięga do źródeł sztuki prawniczej. Tak wygląda prawo w życiu, a nie w książkach, telewizji czy nawet kodeksach. To prawo nie jest wyszlifowane jak szklane schody, na których łatwo się potknąć. Przypomina raczej nieco zużytą asfaltówkę, popękaną, z łatami, której auta trzymają się jednak pewnie, a podróż jest bezpieczna.