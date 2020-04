Koronawirus: sprawy kontaktu dziecka z rodzicami nie zyskały statusu pilnych

Jeszcze przed erą koronawirusa rodzice, którzy sprawowali wiodącą pieczę nad dzieckiem, chętnie sięgali po rozwiązania mające na celu zminimalizowanie liczby jego spotkań z drugim rodzicem. A to katar, a to przeziębienie, a to nadmiar prac domowych, a to chwilowa niechęć do wyjścia z domu. Prawnicy praktykujący w tym obszarze z pewnością byliby w stanie podać dziesiątki, jeśli nie setki przyczyn, dla których ustalone przez sąd kontakty po częstokroć nie dochodziły do skutku. Dzisiaj rodzice nie muszą podejmować dodatkowych starań – wystarczy powołanie się na mające wyjątkowy walor znaczeniowy w obecnym stanie rzeczy dobro dziecka i zasłonięcie się zaleceniami pozostawania w domu. Z drugiej zaś strony rodzice, na rzecz których kontakty były ustalone, rzadko kiedy przyjmą na siebie miano tego, który dla własnej wygody i przyjemności zaryzykuje zabranie dziecka z jego domu w imię realizowania postanowienia sądowego lub ugody.