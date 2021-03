Jarosław Gwizdak: Murarze i strażacy pokoju

W sądach pokoju nie ma sprawiedliwości.

Jest wiosna, zaczynają się zatem porządki. I proszę, jest pomysł: sądy pokoju. To znaczy, że może będą. Grunt, że w Pałacu Prezydenckim prowadzone są intensywne działania nad ich uruchomieniem.

Przeczytałem niedawno na łamach „Rzeczpospolitej": „Sądy pokoju to instytucje, w których orzekają osoby niemające formalnego statusu sędziego. Są wybierane w wyborach powszechnych, czyli przez obywateli. Do kompetencji sędziów pokoju należy rozpatrywanie spraw mniejszej wagi, zarówno karnych, jak i cywilnych. Dotyczą np. mandatów, drobnych kradzieży czy też odzyskiwania niewysokich długów".

Mam wielkie obawy. Nie zgadzam się z założeniem, że to sądzenie to jakaś „fraszka, igraszka, zabawka blaszana". To przede wszystkim ciężka praca. Praca, z której się nie wychodzi, praca, która potrafi się przyśnić czy zmącić spokój. Orzekanie i rozstrzyganie mają wielki ciężar. Ciężar odpowiedzialności. Przekazanie takiego ciężaru wymaga dobrego przygotowania wielu element...

