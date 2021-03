Anna Nowacka-Isaksson: Ciasno w szwedzkich więzieniach

Więcej więźniów na tej samej powierzchni to problemy dla nich samych.

Dlatego z braku miejsc w kraju desperacko poszukuje się rozwiązań. Czasami niekonwencjonalnych. Ostatnio bowiem Opieka Penitencjarna zarządziła przeprowadzkę ponad sześćdziesięciu więźniów do położonych w głębokim lesie willi w Gruvberget w regionie Hälsingland, w środkowej Szwecji.

Więźniów, którzy zamieszkają w tak luksusowych warunkach wybrano na podstawie kryterium: „brak skłonności do ucieczek".

Czytaj także: Bezpieczeństwo ogółu czy resocjalizacja jednostki?

A to ze względu na to, że jedenaście kolorowych willi, w których schronią się więźniowie, nie zamyka się na dzień i obszar wokół wioski nie jest też ogrodzony. Dlatego zakład zakwalifikowano do klasy III w kategorii bezpieczeństwa.

Wioska Gruvberget, do której nie docierają nawet autobusy, stanowi od kilku dekad miejsce, w którym skazańcy z wyrokami wielu lat więzienia (najmniej czterech) mają okazję przez dwa tygodnie oddawać się edukacji, chodząc na różne kursy i prowadząc swobo...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl - pakiet plus już od 39,90 zł za miesiąc Skorzystaj z unikalnej oferty na dostęp do specjalistycznych treści prawnych i ekonomicznych. Pakiet rp.pl plus to ekskluzywne treści dla profesjonalistów, skorzystaj z: dostępu do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus;

Prawnych treści premium, w tym: tygodników Dobra Firma: Podatki i Księgowość, Dobra Administracja, Rzecz o Prawie, Dobra Firma – Rachunkowość, Dobra Firma - Kadry i Płace, Dobra Firma – Biznes („Biznes w czasie Pandemii Covid19”);

serwisu Legislacja;

serwisu Wskaźniki i Stawki; Dostęp do treści rp.pl - PAKIET PLUS nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, aplikacji mobilnej i raportów dla prenumeratorów. KUP TERAZ