Koronawirus: kwarantanna w sądach

Gdyby epidemia miała potrwać dłużej nawet w łagodniejszej formie, to sądy powinny tak zorgnizować swoją pracę, by w miarę sprawnie orzekać, choć przecież i w normalnych czasach nie wszędzie była ta normalność. W tych dniach nie czas jednak na wymówki, trzeba się skupić na obecnym wyzwaniu.

Uważam, że wszędzie tam, gdzie procedury sądowe to dopuszczają, gdzie jest pole do tzw. uznania sędziowskiego, należy oczekiwać wyrozumiałości dla podsądnych, choć wiadomo, że w sądzie czy nawet egzekucji komorniczej co jest łagodne dla jednej strony, może być niekorzystne dla drugiej. Gdyby jednak wyrok czy egzekucja miała wyrządzić niesprawiedliwość, naruszyć prawo do uczciwego procesu, należy z nimi poczekać.