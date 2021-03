Marek Domagalski: Szlifowanie prawa na przejściu

Piesi dostają wyraźniejszą ochronę: pierwszeństwo od 1 czerwca będzie im przysługiwać nie tylko na pasach, ale już przy wchodzeniu na nie. Obawiam się jednak, by to nie rozzuchwaliło nieostrożnych i nie uśpiło czujności ostrożnych.

Kto jeździ samochodem, zwłaszcza więcej, ten wie, że są dziesiątki powodów, by kierowca zwyczajnie się zagapił, nie dostrzegł przechodnia. A to pieszy wpadł znienacka na przejście, a zdarza się też, że zmienia kierunek ruchu, a to chlapa i marna widoczność, zwłaszcza wieczorową porą, a to uwagę kierowcy odwróci i jakieś zagrożenie, nietypowa sytuacja na jezdni czy choćby atrakcyjna kobieta. Co z tego, że kierowca, a w praktyce firma ubezpieczeniowa odpowiada odszkodowawczo niemal za wszystkie takie wypadki, a kierowca może być skazany, jeśli pieszy zostanie potrącony, choćby dostał odszkodowanie.