Stanisław Sołtysiński: Przejęcie przez PKN Orlen Polska Press narusza konstytucję

Przedstawiciele rządu uzasadniają nabycie wielu tytułów regionalnej prasy (dzienników i tygodników) potrzebą redukcji obecnej dominacji mediów niezależnych, życzliwych z reguły opozycji. Bez wątpienia media prorządowe nie zwiększają ostatnio wpływów i nie zapobiegają spadkowi popularności koalicji PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski, choć korzystają z wielu form wsparcia finansowego rządu i spółek Skarbu Państwa. Przejęcie przez Orlen Polska Press ma zatem służyć zwiększeniu potencjału mediów, które mają wzmocnić arsenał propagandowy koalicji rządowej w obliczu nadchodzących wyborów. Twierdzenia prezesa PKN Orlen i przedstawicieli rządu, że w niczym to nie ograniczy swobody dziennikarzy, którzy będą nadal swobodnie wykonywali swe funkcje kontroli działalności np. lokalnych samorządów, są niewiarygodne. Telewidzowie mogli niedawno oglądać dyskusję w TVN, gdzie rzekome zalety przejęcia Polska Press uzasadniał przedstawiciel rządu. Gdy prowadzący dyskusję dziennikarz zapytał go o choć jeden przykład wykrycia przez TVP obciążającej rząd afery, polityk PiS poprosił o chwilę do namysłu i do końca audycji nie odpowiedział. O dziennikarskich standardach w TVP świadczy też, że do dyskusji o głośnych sporach w Porozumieniu zapraszani są niemal zawsze tylko przedstawiciele tej strony konfliktu, którą w danym okresie wspiera kierownictwo PiS (z reguły to poseł Bielan).