Marek Kozubal: Marynarka Wojenna idzie na dno

Problem w tym, że tak naprawdę nie ma się z czego cieszyć. ORP „Ślązak" budowany był 18 lat, a Marynarka Wojenna jest w fatalnej kondycji. Jej stan doskonale opisano w raporcie Biura Bezpieczeństwa Narodowego: „Potencjał, którym dysponuje obecnie MW RP, nie jest adekwatny do zagrożeń, wyzwań i szans generowanych przez środowisko bezpieczeństwa morskiego RP, stawianych jej zadań oraz akwenów, na których mają być one realizowane".

Niestety ta diagnoza z 2017 roku wciąż jest aktualna. I nic nie wskazuje na to, by coś miało się zmienić. Z aktualnych planów resortu obrony narodowej nie wynika nawet, jaki kształt przyjmie w najbliższym czasie nasza wojenna flota. Można też odnieść wrażenie, że w samym obozie władzy ścierają się różne koncepcje jej rozwoju.

Symptomatycznie brzmi fragment artykułu, który minister Mariusz Błaszczak opublikował niedawno w „Rzeczpospolitej". Odnosząc się do tego rodzaju sił zbrojnych, stwierdził, że „utrzymujemy zdolności bojowe". Wymienił pozyskanie nowych jednostek w ramach programów Orka, Miecznik i Murena „w dużym stopniu z polskich stoczni". I chociaż szef MON obiecuje zakup nowych okrętów podwodnych, a także jednostek nawodnych, nie wiadomo, kiedy to się stanie.

Od wielu miesięcy brakuje bowiem decyzji dotyczącej dostaw nowych jednostek. I to pomimo zapowiedzi poprzedniego szefa resortu Antoniego Macierewicza dotyczącej pozyskania okrętów podwodnych z rakietami manewrującymi – co mogło wskazywać na przyjęcie rozwiązania francuskiego. Od lat wiadomo, że Francja, Szwecja i Niemcy są gotowe sprzedać nam takie jednostki. Francuska grupa stoczniowa Naval Group proponuje okręty Scorpene, niemiecka ThyssenKrupp Marine Systems – jednostki U 214 lub U 212A, a szwedzki Saab – okręt A26.

To nie poprawi jednak w radykalny sposób stanu naszej floty. Marynarka Wojenna posiada zaledwie 40 okrętów bojowych, a średni wiek okrętów to ok. 35 lat. W połowie 2018 roku w debacie na Bałtyckich Targach Militarnych w Gdańsku kontradmirał Adam Mazurek, były dowódca Centrum Operacji Morskich, ujawnił, że 90 proc. okrętów ma już określony termin zakończenia służby. To zły prognostyk.