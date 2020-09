Tomasz Krzyżak: Duda otworzy korytarze?

Prezydent Andrzej Duda rozpoczął oficjalną wizytę we Włoszech oraz Watykanie. To pierwsza jego zagraniczna podróż w nowej kadencji. W piątek po spotkaniu z papieżem Franciszkiem oraz watykańskim sekretarzem stanu kard. Pietro Parolinem prezydent weźmie udział w mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II. Wizyta zakończy się odwiedzinami bazyliki św. Bartłomieja i spotkaniem ze Wspólnotą Sant'Egidio.

Położona na Wyspie Tyberyjskiej świątynia jest miejscem szczególnym. To miejsce pamięci o chrześcijańskich męczennikach – także Polakach, których relikwie są w jej wnętrzu.

Opiekująca się tym kościołem Wspólnota Sant'Egidio – obecna także w Polsce – od lat pomaga biednym, wykluczonym, bezdomnym, uchodźcom. W Rzymie prowadzi dla nich m.in. szkołę, pralnię, jadłodajnie. Kiedy w 2015 r. państwa europejskie zaczęły zamykać swoje granice przed uchodźcami, skazując wielu z nich na śmierć w morzu, organizacja ta wymyśliła korytarze humanitarne. W porozumieniu z włoskim rządem zaczęła z ogarniętych wojną krajów sprowadzać nad Tybr najbardziej potrzebujących, udzielać im pomocy medycznej, materialnej i towarzyszyć w procesie adaptacji w nowych warunkach. Pierwszy dał przykład papież Franciszek, który w 2016 r. zabrał z obozu na greckiej wyspie Lesbos kilka rodzin. Do grudnia 2019 r. tylko do Włoch korytarzami humanitarnymi sprowadzono blisko 2,5 tys. osób – we wtorek podpisano porozumienie o przyjęciu kolejnych 300.