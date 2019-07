Kozubal: Polityczne rozgrywki wojenne

O fundamentalne zasady spinające nasze bezpieczeństwo narodowe dbają niemal wszystkie partie polityczne. Mowa o obecności w NATO, strategicznym sojuszu z USA, wzmocnieniu wojskowym wschodniej flanki paktu. Dotyczy to partii od lewa do prawa, może poza ugrupowaniami skrajnymi – narodowymi, które zło widzą nie tylko w Unii Europejskiej, ale też NATO i USA. Bliżej im do polityki kreowanej przez rosyjski portal Sputnik.

PiS kilka dni temu jakoś zarysowało go na konwencji w Katowicach, Platforma Obywatelska przedstawi go w najbliższy weekend. W przypadku SLD jedynie na stronie internetowej można znaleźć program, który uwzględnia tę tematykę – tyle że sprzed dwóch lat. Sojusz chce, aby co najmniej 50 proc. wydatków z budżetu obronnego, „przeznaczanego na zakupy i modernizację infrastruktury, trafiała do polskich firm", „wzmocnienia kompleksu przemysłowego wytwarzającego na potrzeby wojska" i przygotowania państwa do ochrony przed cyberatakami.