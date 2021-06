Ćwiek: Nauka albo ideologia

Gdy 27 czerwca 2016 r. poprzednia minister edukacji Anna Zalewska ogłosiła likwidację gimnazjów, wiele osób nie zdawało sobie sprawy z konsekwencji tej decyzji. PiS przekonywało, że reforma ograniczy przemoc w szkołach i wyrówna szanse edukacyjne uczniów. Nie wspomniano jednak, że trafiający do szkół średnich podwójny rocznik spowoduje taki tłok, że uczniowie nie będą w stanie nawet dostać się do toalety.

Projektowana nowelizacja prawa oświatowego daje tak szerokie kompetencje kuratorom oświaty sprawującym urząd z politycznego nadania, że to oni, a nie dyrekcja, nauczyciele czy rodzice, będą decydowali, w jaki sposób wychować młodego człowieka. Rodzice nie będą mogli już szukać niepublicznej szkoły, bo jeśli placówka odstąpi choć odrobinę od wytycznych ministerstwa i np. prowadzić działania wspierające uczniów nieheteronormatywnych, może zostać zamknięta. „Koniec z praniem mózgów dzieci" – zapowiedział w wywiadzie dla tygodnika „Sieci".

PiS starannie wybrał moment wprowadzania kolejnych zmian w szkołach. Po ośmiu miesiącach nauki zdalnej raczej niemożliwy jest wielki strajk w oświacie, bo wszyscy wiedzą, że dzieci i tak zbyt długo nie chodziły do szkoły.

Ale środowiska oświatowe mimo wakacji nie odpuszczają. W internecie krąży społeczna petycja o odwołanie ministra. Nauczyciele urządzają konkursy o to, kto znajdzie jak najwięcej kontrowersyjnych wypowiedzi swojego szefa. I mówią wprost, że „Czarnek musi odejść".

Ale tu jednak chodzi o dzieci, ich rozwój i przyszłość. Upolityczniona szkoła nie wychowa otwartego, kreatywnego, myślącego pracownika. „Musimy wszyscy starać się odbudować nadwątloną w ostatnich miesiącach jedność w ramach Zjednoczonej Prawicy" mówił w weekend prezes Porozumienia Jarosław Gowin. I choć „nie aprobuje" języka, którym posługuje się minister Czarnek, to „wyciąga rękę do dialogu". Czy to oznacza, że cenę za spokój w obozie władzy zapłacą dzieci uczące się w gorszej szkole?