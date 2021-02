Warzecha: Czy liderzy PO wiedzą, skąd w budżecie biorą się pieniądze?

Wysłuchałem bardzo uważnie ich wystąpień. Usłyszałem wiele o tym, co PO po dojściu do władzy da. Że zwiększy finansowanie służby zdrowia nawet do 7 proc. PKB. Że kupi dzieciom laptopy i tablety. Że sfinansuje zajęcia pozalekcyjne. Że zrekompensuje pacjentom wizyty u specjalistów. Z innej natomiast części wystąpień dowiedziałem się, jak radykalnie wzrosło zadłużenie naszego kraju. Żaden z występujących na scenie polityków nie powiązał ze sobą jednak tych dwóch elementów. Nie usłyszałem natomiast nic o tym, które programy socjalne, wprowadzone przez PiS, PO chciałaby zweryfikować, które całkowicie zmienić, a które zlikwidować. Najwyraźniej politycy Platformy nie widzą tu żadnych problemów i wszystko ich zdaniem działa znakomicie. Nie było nic o oszczędnościach w administracji, ale takich, żeby jej do reszty nie spauperyzować, ale by stała się efektywniejsza. Przede wszystkim zaś nie padło słowo – uwaga, uwaga! – „podatki". Stąd moja hipoteza, że Trzaskowski i Budka o czymś takim nie słyszeli.