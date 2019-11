Szansa na nowy start. O czym Morawiecki powie w exposé?

Ponad miesiąc od wyborów premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić w Sejmie plan swojego rządu nie tylko na pierwsze 100 dni.

10.00 we wtorek. Wtedy rozpocznie się planowane na maksimum dwie godziny wystąpienie w Sejmie Mateusza Morawieckiego. Po przemówieniu planowana jest debata, której finałem będzie wieczorne głosowanie nad wotum zaufania. Jak poinformował w poniedziałek szef CIS (Centrum Informacyjne Sejmu) Andrzej Grzegrzółka, po wystąpieniu premiera planowana jest też konferencja prasowa prezydenta Andrzeja Dudy. Poniżej dalsza część artykułu

Exposé jest ważne, ważniejsze niż w innej sytuacji, bo najwyżsi rangą politycy PiS od czasu wyborów bardzo niewiele mówili nie tylko o ich diagnozie sytuacji, ale też o wyzwaniach na kolejną kadencję. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji dotyczącej składu rządu mówił o kontynuacji, ale też o wyzwaniach związanych ze spowolnieniem gospodarczym.

Exposé będzie też pierwszym poważnym testem dla opozycji i strategii, którą przyjmą sejmowe bloki poza Prawem i Sprawiedliwością. Ostatnie tygodnie to nie tylko nowa dynamika polityczna, ale także zawirowania po decyzjach PiS np. dotyczących zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS, co dotknie najlepiej zarabiających.

Wyzwania cywilizacyjne Wyzwania i choroby cywilizacyjne, gospodarka 4.0, podkreślenie konserwatywnych wartości, zwłaszcza na tle spraw rodziny, sprawy gospodarcze, rozwojowe, większy udział obywateli w administracji – jak dowiaduje się „Rzeczpospolita" to tylko niektóre z kwestii, które pojawią się w exposé premiera Morawieckiego.

– Chcemy pokazać, chcemy, by to jasno wybrzmiało, że konserwatywne idee mogą realizować się w nowoczesny sposób i we współczesnym świecie – mówi nam jeden z naszych rozmówców. W przemówieniu znajdą się też oczywiście elementy nawiązujące do sposobu realizacji obietnic z kampanii parlamentarnej, w tym przede wszystkim tzw. piątki Kaczyńskiego obejmującej zarys planu na pierwsze 100 dni.

Przygotowania W ostatnich tygodniach, poza przygotowaniami do exposé, głównym tematem były rządowe układanki. Po długim i momentami bardzo trudnym procesie wewnętrznych ustaleń 8 listopada prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki zaprezentowali skład i strukturę nowego gabinetu. Powołanie Konrada Szymańskiego na ministra konstytucyjnego, który w ramach KPRM będzie nadzorował przeniesiony z MSZ pion europejski, oraz nowa rola dla Michała Kurtyki jako ministra klimatu mają mieć odbicie też w priorytetach exposé.

Premier Morawiecki w ostatnio sam w kilku wywiadach i wypowiedziach publicznych zwracał uwagę na tematy, które mogą do exposé trafić. Na przykład kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ale nie tylko. – Alkoholizm to poważny problem społeczny. Dotyka ludzi w każdym zakątku kraju i z każdej grupy społecznej, mężczyzn i kobiety. Razem musimy się mu przeciwstawić – powiedział premier w sobotniej wypowiedzi dla „Super Expressu".

Opozycja się szykuje Swoje strategie szykuje też opozycja. Starannie, bo dzień exposé to okazja dla wszystkich sił politycznych. Ale nasi rozmówcy nie spodziewają się, że padnie coś nowego ze strony rządu. – Wiele się nie można spodziewać, bo rząd poza przetasowaniami związanymi z koalicjantami niewiele się zmienił – zauważa jeden ze strategów ludowców. I zwraca uwagę, że premier będzie przemawiał w chwili, gdy będzie już jasne, czy TSUE zakwestionował zmiany w wymiarze sprawiedliwości. We wtorek rano TSUE ogłosi swoją decyzję w sprawie KRS.

Opozycja będzie na pewno starała się wykorzystać niekorzystne dla PiS orzeczenie, którego spodziewają się zresztą politycy partii rządzącej. – Nasi rozmówcy pokazują szerszy kontekst wystąpienia. – Każdy premier próbuje czymś zaskoczyć, by jego początek był symboliczny i ważny. Ale nie da się uniknąć debaty nad tym, że początek rządu premiera Morawieckiego to w istocie nowe podatki oraz wysłanie do TK Stanisława Piotrowicza i Krystyny Pawłowicz – mówi nam Cezary Tomczyk, poseł PO.

Koalicja Obywatelska poza przygotowaniami do exposé szykuje się do kampanii prezydenckiej. We wtorek mija termin zgłaszania się do procesu nominacyjnego w PO, który jej politycy nazywają prawyborami. W poniedziałek swoją kandydaturę zgłosiła Małgorzata Kidawa-Błońska, która ma 150 podpisów członków Rady Krajowej (wymogiem było 30 podpisów, Rada ma ok. 300 członków). Wcześniej start rozważał były szef MSZ i obecny europoseł Radosław Sikorski, ale do chwili zamykania tego numeru „Rzeczpospolitej" do PO wpłynęło tylko zgłoszenie Kidawy-Błońskiej. Kwestią wyborów prezydenckich zajmie się w tym tygodniu zarząd PO.