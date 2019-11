Korwin-Mikke: Morawiecki zrujnuje Polskę jak Eugeniusz Kwiatkowski

Lider partii KORWiN podkreśla, że "pod wpływem idei socjalistycznych śp. Eugeniusz Kwiatkowski postanowił stworzyć dwie Wielkie Budowle Socjalizmu: Gdynię i Centralny Okręg Przemysłowy". "Zrujnowało to Polskę dogłębnie" - dodaje polityk wyliczając, że tylko COP "kosztował tyle, co całoroczny budżet państwa (!!) – plus połowę Funduszu Obrony Narodowej".

"Resztę kraju obłożono potwornymi podatkami 'bo taka była konieczność wojskowa'” - dodaje Korwin-Mikke. "A z tą koniecznością militarna to było tak, że w COP-ie z braku czasu na potrzeby wojska nie zrobiono NIC – natomiast potem prząz całą wojnę COP pracował dla Wehrmachtu i SS" - zauważa.

Następnie Korwin-Mikke wytyka PiS-owi, że ten - podobnie jak sanacja - "rozbudowuje socjalizm na potęgę".

"Mowy nie ma, by coś sprzedawali: nacjonalizują! No, i dokładamy do kolejnych państwowych deficytowych molochów. W planach już jest utworzenie Centralnego Portu Lotniczego (ok. 30 mld zł) oraz Centralnego Portu Morskiego w Gdańsku (ok. 10 mld zł)" - zauważa wskazując na podobieństwa między inwestycjami obecnego rządu, a inwestycjami realizowanymi przez sanacyjny rząd przed II wojną światową.