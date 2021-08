Błaszczak: Opozycja wbiła nóż w plecy wojsku i pogranicznikom

Błaszczak sygnalizował zagrożenie kryzysem migracyjnym.



- Polska granica jest dzisiaj zagrożona przez scenariusz, który rozgrywa nasz wschodni sąsiad. Jesteśmy solidarni z naszymi sojusznikami z NATO i liczymy, że jeżeli sytuacja w naszym kraju będzie wymagała wsparcia, to takie wsparcie otrzymamy - wyraził nadzieję szef MON-u.

Minister wskazywał na podobieństwo kryzysu z 2015 r. z obecnym kryzysem migracyjnym oraz na zagrożenia, które ta sytuacja ze sobą niesie.

- Mamy do czynienia z atakiem na Polskę - można powiedzieć, że jest to wojna hybrydowa. Poprzez kryzys imigracyjny próbuje się zdestabilizować Polskę i UE. Taki kryzys Europa przeżywała już w 2015 r. W konsekwencji tego kryzysu doszło do zamachów terrorystycznych w Belgii i Francji. Wtedy czynny był szlak bałkański, dziś mamy do czynienia z próbą utworzenia takiego korytarza przez Polskę - stwierdził polityk.