Echa dymisji Gowina. Kolejni wiceministrowie odchodzą z rządu

We wtorek rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował, że premier Mateusz Morawiecki wystąpił do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o dymisję wicepremiera Jarosława Gowina, lidera koalicyjnego Porozumienia.

"Decyzją Zarządu Krajowego, Porozumienie Jarosława Gowina opuszcza Zjednoczoną Prawicę. Parlamentarzyści Porozumienia odejdą z Klubu PiS oraz utworzą Koło Parlamentarne Porozumienia Jarosława Gowina" - poinformował w środę Jan Strzeżek, zastępca rzecznika Porozumienia.

Na konferencji prasowej w Sejmie swoje dymisje ogłosili Iwona Michałek i Andrzej Gut-Mostowy, wiceszefowie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, na którego czele stał lider Porozumienia Jarosław Gowin. Wcześniej o rezygnacji informował też wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa.

- W związku z odwołaniem Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju ja również z dniem dzisiejszym podaję się do dymisji. Uważam, że projekt, który rozpoczęliśmy razem z panem premierem Jarosławem Gowinem w ramach Zjednoczonej Prawicy to był dobry projekt - niestety, został on wczoraj przerwany, w związku z tym nie widzę możliwości pracy w resorcie i w ogóle w Zjednoczonej Prawicy bez pana premiera Jarosława Gowina - powiedziała Iwona Michałek.