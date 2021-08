Premier Morawiecki chwalił maszyny rolnika. Gospodarz: to była tylko wystawka PAP/Tomasz Waszczuk

- Podziwiam naprawdę ten sprzęt, to coś znakomitego - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki, przemawiając na tle nowoczesnych maszyn rolniczych w gospodarstwie w Brzydowie. Właściciel gospodarstwa powiedział Wirtualnej Polsce, że "to była tylko wystawka" - sprzęt nie należał do niego, lecz został wypożyczony na czas wizyty szefa rządu.