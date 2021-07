"FT": Trzeba położyć kres łamaniu przez Polskę prawa UE PAP/Tomasz Waszczuk

"Jeśli polskiemu rządowi nie podoba się obowiązek bycia w Unii Europejskiej, to powinien przygotować się do jej opuszczenia" - pisze w komentarzu redakcyjnym "Financial Times", cytowany przez Onet.