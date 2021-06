Cyberataki: Morawiecki chce niejawnego posiedzenia Sejmu

W ostatnim czasie hakerzy włamali się do prywatnej poczty szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka. Treść maili upublicznia rosyjski komunikator Telegram.

Do sprawy zhakowania konta szefa KPRM odniósł się premier Mateusz Morawiecki. – To jest nowe oblicze współczesnej wojny – wskazał w poniedziałek, dodając, że atak jest kierowany najprawdopodobniej „zza naszej wschodniej granicy, na co wskazują rusycyzmy, które pojawiają się w sfabrykowanych wpisach na Facebooku i w mailach". – To lekcja, którą cała polska klasa polityczna powinna wziąć sobie do serca, i sprawdzić używane zabezpieczenia – mówił.

W rozmowie z Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że premier chce zwołania niejawnego posiedzenia Sejmu w sprawie ataków cybernetycznych na Polskę. - Warto, by posłowie jak najszybciej poznali informacje, które mają charakter niejawny - wyjaśnił

- Skala ataków jest bardzo poważna - powiedział Müller. - Skala ataków cybernetycznych duża, nie ogranicza się do jednej osoby, ale dotyczy wielu osób - dodał.