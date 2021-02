Mateusz Morawiecki o wyroku TK: Naprawdę trzeba rozumieć kobiety, które się boją

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wraz z pandemią koronawirusa nauczył się, że "trzeba mieć nadzieję na lepsze, ale szykować się na najgorsze". - Drodzy państwo, wytrzymajmy jeszcze trochę - zaapelował w rozmowie ze stacją wPolsce.

- Nie można wykluczyć, że echa tej trzeciej fali również do nas dotrą. Dlatego mimo nieco lepszych danych, które do nas spływają, patrzymy na szereg parametrów i przyglądamy się temu, co można zrobić w gospodarce, co można zmienić - powiedział Morawiecki.

- Odpuszczenie może skutkować bardzo niebezpiecznymi efektami, bo może się okazać, że będziemy musieli znowu dokonywać jakichś głębszych zamknięć gospodarki gdzieś w marcu, więc staramy się ostrożnie podejmować decyzje - ocenił szef rządu.