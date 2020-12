Morawiecki: 250 mln zł dla obszarów popegeerowskich

- Ale jednocześnie ten rozwój musi się wiązać z tym, że demony przeszłości III RP muszą odejść w niepamięć - zaznaczył Morawiecki.

- Piętą achillesową III RP był brak dbałości o obszary popegeerowskie, wiele obszarów zostało opuszczonych. To były obszary dotknięte wysokim bezrobociem - bieda, ubóstwo, brak perspektyw. To tam najszybciej zwijano kolej, zwijano połączenia autobusowe, zamykano szkoły, biblioteki. Była to ogromna niesprawiedliwość - mówił premier.

- Dziś chcemy tę niesprawiedliwość zacząć w szybkim tempie naprawiać - dodał.