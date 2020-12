Przemysław Czarnek: Kościół katolicki jest obiektem zmasowanego ataku

- To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? - mówił o. Rydzyk. Redemptorysta nazwał biskupa Janiaka "współczesnym męczennikiem mediów". - Media to zrobiły, media tak robią, nie dajmy się jako katolicy, że na księdza jakiegoś zaczną warczeć, filmidło jakieś zrobią (...) - powiedział o. Rydzyk nawiązując do filmu braci Sekielskich "Zabawa w chowanego", którego bohaterem był biskup Janiak.

- Nie słuchałem w całości wypowiedzi o. Tadeusza Rydzyka. Jeśli wysłucham w całości, to będę mógł się odnieść. Ewentualne pytania proszę przedstawiać o. Tadeuszowi Rydzykowi. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że potężny atak na Kościół katolicki jest zaplanowany i systemowy. Jeśli przyjdą zniszczyć naród, zaczną od Kościoła. Kardynał Stefan wyszyński mówił, że Kościół jest siłą tego narodu. To jest absolutna prawda - komentował w rozmowie z Radiem Wnet minister Przemysław Czarnek

- Nie zmienia postaci rzeczy, że w poszczególnych przypadkach na pewno co niektórzy przedstawiciele Kościoła popełniali jakieś błędy, za które powinni odpowiedzieć - powiedział szef MEN.