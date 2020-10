Sasin: Rząd Morawieckiego z Kaczyńskim jako wicepremierem na czele

Opozycja jednak krytykuje wszystkie działania rządu, nawet nie dając nowym ministrom szansy na wykazanie się.

- Tę opozycję łączy tylko jedno: nienawiść do PiS i do tych, którzy głosują na PiS. To rzeczywiście to, co ich spaja, natomiast we wszystkich innych sprawach oni mają różne poglądy - uważa Sasin.

Ocenił też, że partie opozycyjne, od "skrajnej lewicy po Konfederację poprzez PSL, Platformę", nie są w stanie powołać jednolitego bloku o wspólnych programach podstawowych, bo cementuje je wyłącznie negacja.

- Łączy je tylko odmawianie Polakom prawa do tego, by byli rządzeni przez tych, którzy wygrywają demokratyczne wybory - powiedział wicepremier.

Skomentował także zastrzeżenia do najbardziej kontrowersyjnego ministra w nowym gabinecie Morawieckiego - Przemysława Czarnka, szefa resortu edukacji. Jego zdaniem Czarnek nie podoba się "liberalnym mediom", bo jest osobą o zdecydowanych poglądach i "jest gwarantem tego, że ideologie, które próbuje narzucać Polakom lewica czy środowiska lewackie, nie zagoszczą w polskich szkołach".