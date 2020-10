48,3 proc. Polaków: Kaczyński nie powinien wchodzić do rządu

30 września premier Mateusz Morawiecki poinformował o tym jaki będzie skład jego zrekonstruowanego rządu. W skład jego gabinetu ma wejść m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, który będzie wicepremierem. Kaczyński ma kierować komitetem ds. bezpieczeństwa nadzorującym pracę resortów obrony, sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych.

Kaczyński wraca do rządu po 13 latach - wcześniej w latach 2006-2007 pełnił funkcję premiera w rządzie PiS, LPR i Samoobrony, a potem w mniejszościowym rządzie PiS.

Jego wejście do rządu to finał wielotygodniowych negocjacji na temat rekonstrukcji rządu Morawieckiego. W ich trakcie doszło do kryzysu w Zjednoczonej Prawicy - po tym jak Solidarna Polska zagłosowała przeciwko popieranej przez prezesa PiS nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (Porozumienie wstrzymało się od głosu) politycy PiS zaczęli mówić, że koalicja de facto przestała funkcjonować, a rozważany scenariusz to stworzenie rządu mniejszościowego. Ostatecznie partie tworzące Zjednoczoną Prawicę doszły do porozumienia, a jego elementem jest m.in. wejście do rządu Kaczyńskiego.