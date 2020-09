Schreiber: Pytanie co prezydent miał na myśli

Podczas dożynkowych uroczystości prezydent Andrzej Duda stwierdził , że prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt w parlamencie wciąż trwają, a on im się przygląda. Zapewnił, że gdy ustawa do niego trafi, będzie miał na uwadze "kwestie humanitarnego traktowania zwierząt, kwestie dobrostanu zwierząt - te wszystkie, które są ważne", ale przede wszystkim "byt i jakość życia polskich rolników".

- Żałuję, że prezydent nie powiedział czegoś więcej bo trudno konkretnie się odnieść co miał na myśli. Mam wrażenie, że wielu ludzi nie zna tej ustawy i powiela kalki medialne. Pytanie co jest takim uderzeniem w rolnika, o którym mówił pan prezydent i co miał na myśli - dodał.

Schreiber mówił też, w kontekście kryzysu w Zjednoczonej Prawicy, do którego doszło, gdy Solidarna Polska i Porozumienie nie poparły w Sejmie tzw. Piątki dla zwierząt, że obecnie członkowie Zjednoczonej Prawicy "są w stanie separacji".

- To może pójść w jedną albo druga stronę. Z separacji jest jednak trochę bliżej do rozwodu. Jakiś czas na refleksję jeszcze jest, czy nastąpi i w jakim stopniu to się przekonamy - dodał.

- Albo jesteśmy w stanie Polakom zapewnić stabilny rząd i jest większość do podejmowania nie tylko łatwych decyzji, albo ktoś wyżej stawia swoje ambicje, uważa, że w każdej sprawie będzie dokonywał prób szantażu, wówczas jaki sens ma taki rząd skoro i tak działa jak rząd mniejszościowy? - pytał Schreiber.

- Skoro i tak do każdej ustawy trzeba szukać i dobierać jakąś większość to może równie dobrze sobie wyobrazić rząd mniejszościowy i to jest pytanie do naszych partnerów - dodał.