Piotr Müller: Kaczyński w rządzie byłby dla nas wzmocnieniem

Zjednoczona Prawica domyka rozmowy. Przebudowa rządu wiąże się z wejściem do niego Jarosława Kaczyńskiego.

- Jeżeli lider Zjednoczonej Prawicy, czyli pan prezes Jarosław Kaczyński decyduje się na to, by premierem pozostał Mateusz Morawiecki, to oznacza zaufanie - ocenił gość TVN24.

W ocenie Müllera, "w ostatnich tygodniach koalicjanci PiS dokonali pewnego podwyższenia emocji politycznych".