Müller: Prezes w rządzie? Jesteśmy szczęśliwi Fotorzepa, Jakub Czermiński

Zjednoczona Prawica będzie trwała co najmniej do końca tej kadencji i jestem przekonany, że kolejne wybory, do których pójdziemy razem zakończą się kolejnym zwycięstwem - stwierdził w programie "Woronicza 17" w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.