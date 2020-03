Gowin: Prosiłbym opozycję o to, że jeżeli nie pomaga, to żeby przynajmniej nie przeszkadzała

W Sejmie trwają prace nad tzw. tarczą antykryzysową, czyli pakietem ustaw, które mają pomóc firmom, dotkniętych skutkami walki z pandemią koronawirusa. Zdaniem biznesu, bezpośrednia pomoc dla firm i ich pracowników w zaproponowanej skali jest zdecydowanie za mała. Eksperci postulują też, by radykalnie uprościć pomoc oferowaną firmom, ponieważ wedle obecnych propozycji rządu są one ogromnie skomplikowane i wykluczające dla wielu podmiotów.

Dowiedz się więcej: Tarcza antykryzysowa jest uboga w realną pomoc

Podczas piątkowej dyskusji posłowie zgłosili do projektów ustaw ponad 250 poprawek. - Apeluję przez cały czas do polityków opozycji, żeby jednak przed ostatecznym głosowaniem tych dwustu kilkudziesięciu zrezygnowali. Nawet jeżeli te postulaty czasami brzmią przekonująco, to w całości doprowadziłyby do natychmiastowego bankructwa polskiego państwa, tym samym i krachu służby zdrowia - mówił wieczorem w TVP Info Jarosław Gowin.