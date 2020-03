Adam Gawęda, pełnomocnik ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, odwołany

Adam Gawęda ukończył górnictwo i geologię na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, przez kilkanaście lat pracował w górnictwie. Jest członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, współautorem nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz raportów dotyczących redukowania emisji gazów cieplarnianych czy zapotrzebowania na węgiel w perspektywie 2050 r.

Odwołany wiceminister jeszcze w piątek zwracał się z wystąpieniem do polskich górników, dziękując im za „poważne potraktowanie zagrożenia, które nas wszystkich dotknęło”. „Ostatnie tygodnie to czas wspólnej walki z zagrożeniem koronawirusem. W tej walce wszyscy jesteśmy równi” - mówił.

- Poleciłem służbom BHP i kierownictwu kopalń, aby opracowano i bezwzględnie przestrzegano specjalnych zasad minimalizujących ryzyko infekcji. Nie wiemy, jak długo potrwa zagrożenie. Jest jednak dla nas oczywiste, że do sytuacji masowych zachorowań, jak w krajach Europy Zachodniej, dopuścić nie możemy. Dlatego apeluję do was, abyście stosowali się do zarządzeń i poleceń w waszych kopalniach, proszę o rozwagę - mówił Gawęda.

Gawęda kierował wcześniej senacką Komisją Gospodarki Narodowej i Innowacyjności – gdzie zajmował się m.in. energetyką, surowcami i innowacjami. Łączył to z zasiadaniem z Komisji Środowiska. Od 2007 do 2010 roku był posłem, od 2015 do 2019 - senatorem. W październiku ponownie został wybrany do Sejmu. W resorcie zastąpił Grzegorza Tobiszewskiego, który dostał się do Parlamentu Europejskiego.