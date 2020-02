Rzecznik rządu: Związki partnerskie? Nie ma mowy o ustawie

Müller odniósł się w ten sposób do fragmentu wywiadu udzielonego przez prezydenta Andrzeja Dudę tygodnikowi "Wprost". Prezydent powiedział w nim m.in. w kontekście związków partnerskich że "gdyby chodziło o status osoby najbliższej ułatwiający takie sprawy, jak wzajemne wspieranie się, troskę, dowiadywanie się o stan zdrowia, to jako prezydent podpisanie takiej ustawy poważnie by rozważył".

Poniżej dalsza część artykułu