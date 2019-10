Reuters: Dzięki 500plus PiS prowadzi w sondażach Fotorzepa, Jerzy Dudek

Obietnice wprowadzenia dodatku (500plus) pomogły PiS powrócić do władzy w 2015 roku, kiedy socjalkonserwatywna i nacjonalistyczna agenda partii wpisała się we frustrację opinii publicznej wywołaną liberalnymi wartościami Zachodu. Krytycy mówią, że 500plus jest (rozwiązaniem) populistycznym, kosztownym dla gospodarki i umacnia stereotypowy obraz kobiety. Ale agencje badania opinii wskazują, że przyczynia się to do wyraźnego prowadzenia PiS w sondażach.