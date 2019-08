Wicerzecznik PiS: Na poziomie politycznym sprawa Piebiaka jest już zamknięta tv.rp.pl

- Jeśli materiały opisane we wczorajszym artykule są prawdziwe, to do czegoś takiego nigdy nie powinno dojść. To wymaga najgłębszego potępienia. Stąd tak szybka decyzja ministra Ziobry i Piebiaka - tłumaczył wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, komentując wtorkową dymisję wiceministra sprawiedliwości. Zaznaczył, że rezygnacja Piebiaka oznacza, iż "na poziomie politycznym sprawa jest już zamknięta".