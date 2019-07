Morawiecki: Skuteczna polityka rządu. Przynosi Polsce poważanie

Morawiecki mówił również, że w centrum zainteresowania rządu jest rodzina. - Do niedawna rodzina była dla niektórych polityków piątym kołem u wozu. Dla nas rodzina stoi w samym środku, w samym sercu polityki państwa i tak być musi, tak musi pozostać - powiedział.

- Europejskość rozumiemy jako konkret - wysokie zarobki, a nie eksperymenty kulturowe, czy obyczajowe. Dla nas europejskość to zasobność polskich portfeli - mówił do mieszkańców Stężycy.

- Chcemy, żeby demokracja była czymś pełnowartościowym, żeby demokracja była tym systemem, poprzez który ludzie wrzucając kartkę do urny wyborczej będą widzieli, że ma to wpływ na ich los, na los państwa. To jest dla nas demokracja - dodał.