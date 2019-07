Gowin: To nie jest żadna zemsta

Gowin uważa, że efekty szczytu UE - zablokowanie przez Grupę Wyszehradzką kandydatury Fransa Timmermansa na szefa KE i wybór na to stanowisko niemieckiej minister Ursuli von der Leyen - to dowód na to, że Niemcy i Francja nie są już w stanie "podejmować decyzji z pominięciem Polski".

Czytaj także: Co Frans Timmermans mówił o Polsce