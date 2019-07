Co Frans Timmermans mówił o Polsce?

Przypomnijmy co Frans Timmermans w ostatnich latach mówił o Polsce:

„Robimy to dla Polski, dla obywateli Polski” – rok 2017, Frans Timmermans na temat wszczęcia wobec Polski procedury z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej (procedura może doprowadzić do odebrania państwu głosu w Radzie Europejskiej – red.).

„Jesteśmy otwarci na rozmowy i konstruktywne rozwiązania. Ale praworządność jest częścią naszych wartości jako Europejczycy #Polska”. – rok 2017, Frans Timmermans na Twitterze.

„Jestem tu z trzech powodów. Pierwszy: w ciągu ostatnich trzech lat widziałem - niezależnie od walki, którą mogę mieć z polskim rządem - że Polacy są coraz bardziej za Europą. Należycie do Europy, Europa jest wasza” – rok 2019, Frans Timmermans w Warszawie, w czasie spotkania wyborczego Wiosny Roberta Biedronia

„Jestem wielkim przyjacielem Polski” – rok 2019, Frans Timmermans w Warszawie, w czasie spotkania wyborczego Wiosny Roberta Biedronia

„Nigdy nie opuszczę narodu polskiego w jego walce o demokrację, wolność i praworządność. Zwyciężymy nie ze względu na moją determinację, ale dlatego, że Polacy sami chcą być Europejczykami”. –rok 2018 na zjeździe europejskich socjaldemokratów w Lizbonie

„Mamy mocne uczucie solidarności z Polakami, którym jak wszystkim Europejczykom należy się niezawisłość sądów i trójpodział władzy w swoim kraju”. – rok 2016 na konferencji prasowej w Brukseli

„Jeśli jesteś za Europą, musisz też popierać europejskie wartości. Jedną z fundamentalnych zasad w Europie jest uszanowanie trójpodziału władz” – rok 2019, na wspólnej konferencji prasowej z Robertem Biedroniem

„Jeśli wierzysz, że kontrola polityczna nad sądami je ulepszy to się mylisz i naruszasz własne obowiązki w stosunku do traktatów Europejskich”. – wystąpienie Fransa Timmermansa w Parlamencie Europejskim.

„Zdolność Unii do podtrzymywania praworządności jest niezbędne po pierwsze dla tego, że jest to częścią wartości unijnych i kim jesteśmy. Po drugie prawidłowe funkcjonowanie Unii Europejskiej zależy na praworządności we wszystkich krajach członkowskich”. – rok 2019, Reuters.

“Jeśli chcecie Polski, która pełni przewodnią rolę w Europie, jeśli chcecie być w sercu Europy, zaakceptujcie zasady UE, przyjmijcie je i działajcie zgodnie z nimi”. – rok 2019, na wspólnej konferencji prasowej z Robertem Biedroniem