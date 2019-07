Mateusz Morawiecki: W Brukseli próbowano atakować mniejsze państwa

- Wybór kandydata, który był antagonizujący całą Europę, dzielący kraje na lepsze i gorsze, który starał się budować swoją karierę polityczną w oparciu o pouczanie i obrażanie innych krajów na pewno nie byłby dobry dla Europy - dodał szef rządu.

- Tyle razy wyraził swój pogląd na temat Polski i Europy Środkowej, że znamy doskonale jego zacietrzewienie ideologiczne. Wiemy, że jego zrozumienie dla tego, co się dzieje w Polsce, chociażby dla konieczności reformy wymiaru sprawiedliwości, tego wszystkiego, co robimy, on nazywa to populizmem. Nie wolno obrażać narodów Europy Środkowej, które wychodzą de facto z komunizmu, a on bronił przez swoje działania sędziów postkomunistycznych - mówił o Timmermansie Morawiecki.