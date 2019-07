Szczyt w Brukseli: Ursula von der Leyen szefową KE

W związku ze stanowczym sprzeciwem krajów Grupy Wyszehradzkiej i Włoch wobec kandydatury Fransa Timmermansa, pojawiła się nowa propozycja na stanowisko szefa KE. Jest to minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen.

1/2 In our unity, the Visegrád Four have again demonstrated our growing strength and influence over the direction of EU. After defeating Weber, the V4 prime ministers have toppled Timmermans as well. As negotiations continue…