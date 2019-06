Rzecznik rządu: Wkrótce ustawa obniżająca podatek PIT

Czy zgodziłby się pan z tezą, że po opinii rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rząd Mateusza Morawieckiego jest w defensywie?

Nie, to daleko idąca teza. Bierzmy pod uwagę, że opinia rzecznika nie ma jeszcze charakteru wiążącego, więc czekamy na ewentualny wyrok Trybunały Sprawiedliwości. Jeżeli ten wyrok szedłby zgodnie z tezami rzecznika, to byłby to wyrok dziwny, zaskakujący, ponieważ oznaczałoby to, że przytłaczająca większość państw UE w opinii rzecznika nie spełnia standardów, o których mówi w tezach swojego uzasadnienia.

Wyrok może być jesienią, czy rząd go wykona, jeśli będzie przed wyborami?

Poczekajmy, czy w ogóle ten wyrok będzie. Po drugie: jakie tezy miałby być tam sformułowane? Pamiętajmy, że prawo to również niuanse prawne, w związku z tym istotne jest to, jak będzie wyglądać. Jestem przekonany i cały czas to podkreślamy, że Izba Dyscyplinarna i wybór członków KRS-u spełnia wszelkie standardy praworządności, które są w UE. Byłoby to zaskakujące, ponieważ chociażby w Niemczech odpowiednik KRS-u, składa się właśnie przede wszystkim z polityków. U nas składa się z większości z sędziów, to jest zasadnicza różnica.

Chodzi o to, że został zmieniony sposób wybierania sędziów do KRS-u.

Wszystko się odbyło zgodnie z konstytucją, przecież nasza ustawa zasadnicza pokazuje pewne ramy, a później ustawodawca wypełnia je w ramach możliwości ustawowych, to co pozwala konstytucja wypełnić. Byłaby pewnego rodzaju hipokryzja i podwójne standardy, na to się trudno zgodzić.

Rząd Mateusza Morawieckiego wykona te wyrok, czy nie?

Trudno się odnosić, ponieważ jakby się okazało, że wyrok jest zupełnie oderwany od postanowień traktatowych, to trudno komentować taką sytuację. Nie mówiąc o tym, że wykonywanie modyfikacji prawa należy przede wszystkim do parlamentu, oczywiście rząd może inicjować ustawy, ale w tym zakresie to parlament będzie decydował.

Czyli czekamy do jesieni?

Czekamy do jesieni, bierzmy pod uwagę hierarchię źródeł prawa, w Polsce najwyższym prawem jest konstytucja Rzeczpospolitej. W Niemczech Trybunał Federalny podkreślał nadrzędność prawa konstytucji niemieckiej, podobnie jest w Polsce, poczekajmy na ewentualne orzeczenie, na ewentualny wyrok. Tutaj jest problem rozszerzania kompetencji - i to jest podnoszone przez wiele państw UE - poza regulacje traktatowe, które są jasno określone w przyjętych traktatach.

(...)

Już teraz wiemy, że przedsiębiorcy będą płacić wyższy ZUS od 2020 roku, myśli pan, że to będzie miało wpływ na kampanię wyborczą?

Po pierwsze od 20 lat funkcjonuje mechanizm zmiany stawek wysokości ZUS-u i on nie zmieniał się w tym czasie. Ta podwyżka ZUS-u wynika ze wskaźników ekonomicznych, czyli z tego, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej będzie dużo wyższe, jest to efekt rozwoju gospodarczego. Jednocześnie za tym idzie automatyczna zmiana stawek wysokości ZUS-u, nie mam wrażenia, żeby to mocno zmieniło kwestie polityczne, tym bardziej, że my jako rząd PiS wprowadziliśmy tzw. mały ZUS po raz pierwszy w historii. Dla ponad 117 tysięcy przedsiębiorców w tym roku ten ZUS jest proporcjonalny do przychodów, ponieważ wiemy, że te małe przedsiębiorstwa potrzebowały relacyjnego podejścia do wysokości składek.

Dla bardzo wielu przedsiębiorców ZUS będzie wyższy, pytanie czy nie jest czas do powrotu do dyskusji o jednolitym podatku, bo o ile pamiętam projekt zakładał zmianę w tym zakresie?

Dlatego wiem doskonale, że obciążenia podatkowe są istotne i z tego też powodu, lada moment będzie ustawa dotycząca obniżenia podatku dochodowego PIT-u z 18 proc. do 17 proc., co daje efektywnie kilka procent mniej podatku dla każdego przedsiębiorcy, plus podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, to też będzie ważne dla wszystkich pracowników, ponieważ powoduje realne obniżenie podatku.

Decyzje zapadną jeszcze przed wyborami?

Tak to już jest zaawansowany proces przygotowania tej ustawy. Ustawa na pewno jeszcze w tej kadencji będzie przyjęta i od tej kadencji będzie obowiązywać, chcemy, żeby te zmiany jak najszybciej weszły w życie. Podobnie jak PIT dla młodych, który wejdzie właściwe już od 1 sierpnia.

Czyli w „piątce Kaczyńskiego’’ przy jednej z propozycji były zaszyte tak naprawdę trzy, niższy PIT dla młodych, niższy PIT dla wszystkich i wyższe koszty uzyskania przychodu.



Chodzi o obniżenie podatków, robimy to w zakresie podatku dochodowego, jeżeli chodzi przedsiębiorców, obniżamy podatek dochodowy od osób fizycznych. Niedługo będzie przyjęta nowa matryca VAT, tam również będzie obniżenie VAT-u dla produktów rodzinnych, chociażby produkty dla niemowląt. Są to bardzo ważne decyzje, które kształtują politykę fiskalną państwa.

Jakie projekty uznaje pan za najważniejsze i które zostaną przyjęte jeszcze przez parlament do końca kadencji, poza zmianami podatkowymi?

Kwestia dodatkowych środków finansowych dla osób z niepełnosprawnościami, ta deklaracja padła jeszcze przed wyborami do PE i zrealizujemy ją jeszcze w tej kadencji. Projekt jest teraz finalizowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki społecznej.