Gowin: W następnych kadencjach czas na inwestycje

Gdyby była alternatywa, zapewne bym namawiał kolegów z rządu do tego, żebyśmy poszli w stronę prodemograficzną, czyli zamiast 500 plus na pierwsze dziecko, to na przykład 1000 złotych na trzecie - mówił w TVN24 wicepremier Jarosław Gowin.