Michał Dworczyk: Program PiS to nie rozdawanie pieniędzy Michał Dworczyk rp.pl

- Poza świadczeniem nazwanym Emeryturą plus, gdzie rzeczywiście jest to świadczenie o charakterze społecznym, solidarnościowym, wszystkie programy to są programy rozwojowe - mówi o nowych propozycjach PiS szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.